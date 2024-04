Dreisprung-Weltrekordlerin Rojas nicht in Paris dabei

Anzeige

Dreisprung-Weltrekordlerin Yulimar Rojas aus Venezuela muss schweren Herzens auf ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris (26. Juli bis 11. August) verzichten. Wegen einer Achillessehnenverletzung am linken Fuß verpasst sie damit die Chance, drei Jahre ihrem Triumph in Tokio erneut Olympiagold zu gewinnen.

"Mein Herz ist gebrochen, und ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht Teil der Olympischen Spiele in Paris sein kann. Es tut sehr weh", teilte die 28-Jährige am Freitag über die sozialen Medien mit.

Die von Sydney-Olympiasieger Ivan Pedroso trainierte Yulimar Rojas ist seit Jahren die überragende Dreispringerin. Die 1,92 m große Athletin wurde 2017, 2019, 2022 und 2023 jeweils Weltmeisterin. 2016 in Rio de Janeiro gewann sie zunächst Olympiasilber, ehe ihr in Tokio der große Coup glückte. Mit in der Halle erzielten 15,74 m hält sie den Weltrekord (15,67 im Freien).