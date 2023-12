Dreßen fehlt in Bormio auch beim Abschlusstraining

Anzeige

Der frühere Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen hat krankheitsbedingt auch das Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt im italienischen Bormio verpasst. Wie auch in der ersten Testfahrt am Dienstag setzte der 30-Jährige vom Skiclub Mittenwald am Mittwoch aus.

Damit darf Dreßen am Donnerstag (11.30 Uhr) auch das Rennen auf der Stelvio nicht bestreiten. Am Freitag steht in Bormio zudem ein Super-G an - auch dieser findet ohne den fünfmaligen Weltcupsieger statt.

"Leider kann ich wegen einer Virusinfektion nicht in Bormio fahren, Wir haben alles probiert, aber ich bin einfach nicht gesund genug", schrieb Dreßen bei Instagram: "Ich hätte mich gerne der Herausforderung gestellt, aber jetzt gilt es, mich komplett zu erholen."

Dreßen hatte Weihnachten daheim mit Frau und Tochter verbracht, in den sozialen Medien postete er Fotos mit seiner kleinen Familie vor dem Tannenbaum. Die nächste Weltcup-Abfahrt ist das Traditionsrennen am Lauberhorn in Wengen am 11. Januar.

Als bester Deutscher im Abschlusstraining kam Simon Jocher (Garmisch) in Bormio mit 2,16 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) nicht über Platz 22 hinaus.