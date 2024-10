Dressur: FEI-Vertreter erarbeiten Änderungsansätze

Der Reitsport-Weltverband FEI hat erste Schritte unternommen, um das Image der in Verruf geratenen Dressur aufzubessern. Bei einem Treffen in Lausanne erarbeiteten die Teilnehmer um FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibanez Änderungsansätze etwa in den Bereichen Regeln und Pferdewohl und unterstrichen die kollektive Verantwortung der Reitsportgemeinschaft.

"Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris haben das Beste gezeigt, was unser Sport im Wettkampf zu bieten hat, aber auch Herausforderungen ans Licht gebracht, die uns dazu veranlasst haben, in der Zeit nach den Spielen nachzudenken und neu zu bewerten", wurde Ibanez in einer Mitteilung zitiert. Unter anderem verpflichtete sich die Gruppe der Teilnehmer, ethische Trainingsmethoden zu definieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Transparenz und der Präsentation guter Praktiken liegen soll. Ein erstes Update soll es auf der FEI-Generalversammlung am 12. November geben.

Beim Weltverband besteht gerade im Bereich Dressur nach den Vorfällen der letzten Monaten akuter Handlungsbedarf. Kurz vor den Spielen in Paris hatte der Fall Charlotte Dujardin für Negativschlagzeilen gesorgt, die dreimalige Olympiasiegerin war gefilmt worden, wie sie ein Pferd während des Trainings wiederholt auf die Beine schlug. 2023 waren auch Belege für brutale Trainingsmethoden vom Gestüt des dänischen Reiters Andreas Helgstrand veröffentlicht worden.

Die jetzt erarbeitete "einheitliche Vision" sei der "erste wichtige Schritt, um ein gemeinsames Ziel zu fördern. Mit dieser Grundlage können wir uns nun darauf konzentrieren, das öffentliche Vertrauen in den Sport wiederherzustellen", sagte FEI-Dressurdirektor Ronan Murphy.

"Wir haben klar definiert, was wir als Sport sehen wollen, und der nächste Schritt besteht darin, dass alle Parteien prüfen, wie wir unsere Praktiken und Ansätze anpassen können, um sicherzustellen, dass diese Standards erfüllt werden." Dies sei laut Murphy "eine kollektive Aufgabe für die gesamte Dressurgemeinschaft".