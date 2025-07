Dressur: Klimke komplettiert EM-Quartett

Ingrid Klimke komplettiert die Equipe der deutschen Dressurreiter für die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August). Die 57-Jährige wird mit ihrem Hengst Vayron dabei sein und ist Teil eines Quartetts: Rekordolympiasiegerin Isabell Werth (mit Wendy), Frederic Wandres (mit Bluetooth) und Katharina Hemmer (mit Denoix) wurden am Samstagabend ebenfalls berufen, ihr Start galt bereits zuvor als höchstwahrscheinlich.

Hinter dem Trio konnte lange Zeit niemand aus der deutschen Equipe völlig überzeugen, Klimke sendete dann am Freitagabend beim CHIO in Aachen aber eine starke EM-Bewerbung: Mit Vayron entschied sie in der Vier-Sterne-Tour den Grand Prix Special überraschend für sich, nur einen Tag später folgte für die viermalige Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit nun die erhoffte Nominierung.

Als erste Reserve für die EM wurde zudem Matthias Alexander Rath mit Destacado berufen, er wird genau wie die gesetzten Teamreiter am Trainingslager in Warendorf teilnehmen. Die Entscheidungen erfolgten früher als erwartet: Der CHIO gilt als der letzte Sichtungstermin, er endet erst am Sonntag.