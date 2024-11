Dressur: Theodorescu verlängert bis 2028

Die erfolgreiche deutsche Dressurmannschaft kann auch in Zukunft auf die Erfahrung von Bundestrainerin Monica Theodorescu bauen. Die 61-Jährige, die seit 2012 im Amt ist, verlängerte ihren Vertrag bis nach den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Das gab die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN am Dienstag bekannt. In der vergangenen Woche hatte bereits Springreit-Bundestrainer Otto Becker für weitere vier Jahre unterschrieben.

"Meine Motivation sind unsere Toppferde und Topreiter, aus denen ich gerne wieder ein Team formen möchte, um erst bei der WM in Aachen und dann bei den Olympischen Spielen in Los Angeles an unsere tollen Erfolge anzuknüpfen", sagte Theodorescu.

2026 stehen in der Aachener Soers die Heim-Weltmeisterschaften auf dem Programm, 2028 gilt es, die Vormachtstellung der deutschen Dressurreiterinnen und Dressurreiter bei den Sommerspielen zu bestätigen. In diesem Jahr hatte das Team in Paris Gold gewonnen, zudem holten Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth Gold und Silber im Einzelwettbewerb.

Theodorescu, die aus Halle/Westfalen stammt, gehörte als Reiterin einst selbst zur Weltspitze. 1988, 1992 und 1996 gewann sie olympisches Mannschaftsgold. Im Olympiazyklus bis 2028 wird sie weiter von Co-Trainer Jonny Hilberath unterstützt.