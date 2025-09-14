DSV: Hoffnungsträger Vogt fällt nach Schulterverletzung aus

Der Deutsche Skiverband (DSV) muss zum Saisonstart auf den Abfahrtspezialisten Luis Vogt verzichten. Der 23-Jährige, Hoffnungsträger in den schnellsten alpinen Disziplinen, hat sich im Training in Chile eine Schulterverletzung zugezogen. Wie Vogt selbst auf Instagram mitteilte, musste er sich in der Folge einer Operation unterziehen.

"PS: Überkreuze deine Ski nicht bei 120 km/h", nahm Vogt seinen Trainingsunfall auch mit einer Prise Humor. Bereits bei der Ski-WM in Saalbach im Februar war er im Super-G spektakulär zu Fall gekommen, war damals jedoch ohne schwerwiegende Verletzung davongekommen.

Die Wintersaison der Alpinen startet traditionell Ende Oktober im österreichischen Sölden, die Speed-Spezialisten sind erstmals Ende November in Copper Mountain (USA) beim neu in den Kalender aufgenommenen Super-G gefordert.