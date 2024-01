DSV-Team in Antholz ohne Horn - Debüt für Riethmüller

Anzeige

Der Deutsche Skiverband (DSV) muss beim Biathlon-Weltcup in Antholz auf Philipp Horn verzichten. "Philipp ist kurzfristig erkrankt und zeigt typische Zeichen eines Atemweginfektes", teilte der DSV wenige Stunden vor dem Einzelrennen der Männer (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) am Donnerstag mit: "In Absprache mit Athlet, Trainer und Medizinteam haben wir uns entschlossen, diese Woche keine Wettkampfbelastungen mehr mit Philipp zu machen."

Statt Horn wird nun Danilo Riethmüller bei der WM-Generalprobe in Italien zum Einsatz kommen. Der 24-Jährige, der am vergangenen Wochenende im zweitklassigen IBU Cup in Ridnaun den Massenstart gewonnen hatte, feiert im Rennen über die 15 Kilometer sein Weltcup-Debüt für das DSV-Team.

Neben dem Einzel stehen am Samstag die Single-Mixed- (12.55 Uhr) und Mixed-Staffel (14.45 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag folgt der Massenstart (12.30 Uhr/alles ARD und Eurosport).