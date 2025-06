DTB-Präsident Hölzl zieht positive Turnfestbilanz

Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB), hat eine positive Bilanz des Internationalen Deutschen Turnfestes gezogen. "Die Tage in Leipzig waren ein Spiegelbild des Verbandes mit vielen positiven Erfahrungen, die einen Mehrwert für unsere Vereinskultur darstellen", sagte der Präsident des zweitgrößten deutschen Sportfachverbandes zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung, an der sich 80.000 Menschen aktiv beteiligten.

Parallel zur größten Breitensportveranstaltung weltweit hatten die Europameisterschaften im Kunstturnen an gleicher Stelle stattgefunden, ein Novum in der Turnfestgeschichte. Dabei holten das deutsche Mixed-Team, die Chemnitzerin Karina Schönmaier beim Sprung sowie Nils Dunkel aus Halle am Barren jeweils die Goldmedaille.

Bei der abschließenden Stadion-Gala flossen vor rund 40.000 Zuschauern Spitzen- und Breitensport ineinander. "Ich habe dabei die Turnfamilie so richtig gut gespürt", sagte Margarita Kolosov. Die Olympia-Vierte in der Rhythmischen Sportgymnastik war eine Mitwirkende auf der Showbühne. Offiziell verabschiedet wurden Barren-Weltmeister Lukas Dauser, die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz sowie Andreas Toba, der drei Stunden zuvor seine Karriere mit einer Silbermedaille am Reck beendet hatte.

2029 wird München der nächste Turnfestgastgeber sein. Interessenten an einer Ausrichtung gibt es auch schon für 2033 und 2037, die Vergaben durch den DTB könnten bereits 2027 erfolgen.