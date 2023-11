DTB trauert um junge Gymnastin Lietke

Anzeige

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) trauert um Mia Sophie Lietke. Die junge Gymnastin verstarb unerwartet am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 16 Jahren in Fellbach-Schmiden. "Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie von Mia, der wir alle Kraft der Welt wünschen, um mit diesem traurigen Ereignis umgehen zu können", schrieb der DTB.

Im vergangenen Jahr war Lietke deutsche Juniorenmeisterin mit dem Reifen und Vizemeisterin im Mehrkampf geworden. Im Januar folgte der Wechsel an das Nationalmannschaftszentrum in Fellbach-Schmiden, im Juli gelang ihr der Sprung in den DTB-Perspektivkader.