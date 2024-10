DTB verlängert mit Frauen-Cheftrainer Wiersma

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat den Vertrag mit Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma für den nächsten Olympiazyklus verlängert. Damit wird der 47-jährige Niederländer die deutschen Turnerinnen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles begleiten. Dies teilte der Verband am Donnerstag mit, die Zusammenarbeit mit Wiersma war zunächst bis zu den Olympischen Spielen in Paris vereinbart gewesen.