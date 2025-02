Dürr verpasst Medaille beim WM-Sieg von Rast

Lena Dürr hat beim WM-Slalom in Saalbach-Hinterglemm die erhoffte Medaille verpasst. Beim überlegenen Sieg der Schweizerin Camilla Rast belegte die Münchnerin Rang acht, zu Bronze wie bei der WM vor zwei Jahren fehlten ihr 1,13 Sekunden.

Rast, erste Schweizer Weltmeisterin im Slalom seit der legendären Vreni Schneider 1991 an gleicher Stelle, siegte vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener (+0,46 Sekunden) und Katharina Liensberger aus Österreich, der Weltmeisterin von 2021 (+1,32). Mikaela Shiffrin (USA) fiel im Finale vom dritten auf den fünften Rang zurück.

Dürr hatte ihre Chancen bereits im ersten Durchgang verspielt, vor dem Finale fehlten ihr 1,21 Sekunden zum Podest. Die 33 Jahre alte Münchnerin war leicht angeschlagen ins Rennen gegangen: Am Freitag habe sie "nur im Bett gelegen, da ging gar nichts", berichtete sie, betonte aber, dass dies "keine Ausrede" sein dürfe. Ihre beiden Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger schieden im ersten Lauf aus.

Shiffrin, die in den vergangenen sechs WM-Slaloms stets eine Medaille gewonnen hatte, verpasste einen neuen WM-Rekord. Mit 15 Medaillen (8-mal Gold/4-mal Silber/3-mal Bronze) liegt die unbestritten beste Skirennläuferin der Gegenwart weiterhin gleichauf mit Christl Cranz (12-mal Gold/3-mal Silber), die deutsche Ski-Ikone der 1930-er Jahre.

Am Sonntag schließt der Slalom der Männer (9.45/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) die WM in Saalbach-Hinterglemm ab. Nur Linus Straßer könnte die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) dann vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are bewahren. Zuletzt hatte es auch bei Olympia 2018 keine Podiumsplatzierung gegeben.