Ehlers und Tillmann sind Beachvolleyballer des Jahres

Silber bei Olympia, Vize-Europameister, dazu deutscher Meister und nun auch Beachvolleyballer des Jahres: Nils Ehlers (30) ist als bester Volleyballer auf Sand ausgezeichnet worden. Mit dem Gewinn des Fan-Votums feierte der Blockspieler eine Premiere und setzte sich zugleich gegen seinen Partner Clemens Wickler, der die Abstimmung zuletzt dreimal nacheinander gewonnen hatte, durch. 47 Prozent stimmten für den gebürtigen Berliner Ehlers, 26 Prozent für Wickler.

Bei den Frauen wählten die Fans zum zweiten Mal nach 2022 Cinja Tillmann (33). Die Abwehrspielerin hatte sich 2024 mit ihrer Partnerin Svenja Müller den Titel bei der Europameisterschaft in den Niederlanden gesichert und zum dritten Mal in Folge die Saison als deutsche Meisterin beendet. Im Meisterschaftsfinale hatte das Duo Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig (zusammen mit Louisa Lippmann) besiegt, die anschließend ihre Karriere beendete. Das Votum ging mit 44 Prozent an Tillmann, Ludwig belegte den zweiten Platz (19 Prozent).

Ehlers und Tillmann haben im kommenden Jahr die Chance, ihre Titelsammlung im eigenen Land zu vergrößern. Die Beachvolleyball-EM findet 2025 vom 30. Juli bis 3. August in Düsseldorf statt.