Eiskunstlauf-DM: Hase/Volodin greifen nach dem Titel

Anzeige

Auf internationaler Bühne haben sich Minerva Hase und Nikita Volodin längst einen Namen gemacht, nun will das neue deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo auch auf nationalem Eis glänzen. Bei der am Freitag beginnenden Heim-DM in Berlin peilen Hase und Volodin den ersten deutschen Meistertitel an.

"Unser Ziel ist natürlich der Titelgewinn, es wäre etwas Besonderes", sagte Hase über ihren Auftritt im Wellblechpalast: "Ich freue mich riesig, dass die Deutsche Meisterschaften dieses Jahr wieder in Berlin stattfinden. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet."

Nach dem starken Auftritt am vergangenen Wochenende beim Grand-Prix-Finale in Peking startet das Duo als Favorit. Die Berliner, die erst seit etwas mehr als einem Jahr zusammen auf dem Eis stehen, hatten als erste deutsche Paarung seit den späteren Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot (2017/18) das Grand-Prix-Finale für sich entschieden.

Bei der DM, die zugleich die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die EM in Kaunas/Litauen (8. bis 14. Januar) ist, sind die Erwartungen groß. Nicht dabei sein werden dagegen die Titelverteidiger Annika Hocke/Robert Kunkel. Die EM-Dritten fehlen wie schon beim Grand Prix-Finale verletzungsbedingt.