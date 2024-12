Eiskunstlauf-DM ohne Hocke/Kunkel

Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf am kommenden Wochenende finden ohne Annika Hocke und Robert Kunkel statt. Die früheren Meister müssen aussetzen, da Hocke an einer Verletzung am linken Fuß leidet. Die 24-Jährige wird derzeit in Berlin medizinisch behandelt.

Die EM-Dritten von 2023 hoffen weiterhin, Ende Januar an den Europameisterschaften in Tallinn teilnehmen zu können. Saisonziel des Duos ist die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 über die WM Ende März in Boston.

Bereits bei der vergangenen Ausgabe vor einem Jahr hatten Hocke/Kunkel die nationalen Titelkämpfe verpasst, Grund war damals eine Rückenverletzung Kunkels. Ein Jahr zuvor hatten sie den Titel gewonnen. Mit dem Startverzicht stehen nun die WM-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin vor einer erfolgreichen Titelverteidigung. Ihre einzigen Konkurrenten sind Letizia Roscher/Luis Schuster aus Chemnitz.