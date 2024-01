Eiskunstlauf-EM: Isaev für Kür qualifiziert

Anzeige

Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Kristina Isaev hat sich bei ihrer EM-Premiere für die Kür qualifiziert und ihr Minimalziel erreicht. Die in Oberstdorf trainierende Mannheimerin kam am Donnerstag mit ihrem Kurzprogramm zu Jazzklängen auf 53,61 Punkte und belegte den 20. Platz. Damit steht die 22-jährige Isaev bei der Kür am Samstag im litauischen Kaunas (ab 12.00 Uhr/Sportschau.de/ONE) erneut auf dem Eis. Klar in Führung liegt die Belgierin Loena Hendrickx (74,66).

"Ich war sehr aufgeregt. Das wäre gar nicht nötig gewesen, denn das Publikum mochte mich und war sehr nett zu mir", sagte Isaev: "Aber bei meinen ersten Europameisterschaften sammele ich ja auch noch Erfahrungen. In der nächsten Saison werde ich mich bestimmt noch sicherer auf dem Eis fühlen."

Am Abend winkt der Deutschen Eislauf-Union (DEU) die erste Medaille der Wettkämpfe. Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen vor der Paarlauf-Kür (ab 18.00 Uhr) auf dem zweiten Platz hinter Anastasia Metelkina/Luka Berulawa (Georgien). Die zweiten deutschen Starter Annika Hocke/Robert Kunkel haben als Sechste nur noch Außenseiterchancen auf das Podest.