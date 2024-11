Eiskunstlauf: Hase/Volodin auf Rang zwei in China

Das Berliner Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat nach einer fast fehlerlosen Kür den zweiten Platz beim Grand Prix in China belegt. Die WM-Dritten (209,36 Punkte) zauberten in Chongqing bei der abschließenden Kür zwar die beste Tagesleistung auf die Eisfläche, konnten den Rückstand aus dem Kurzprogramm gegenüber dem Siegerpaar Sara Conti und Niccolo Macii aus Italien (211,05) aber nicht mehr aufholen. Der dritte Platz ging an das kanadische Duo Lia Pereira und Trennt Michaud (188,34).