Eiskunstlauf: Hase/Volodin führen nach Kurzprogramm

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin hat beim Grand Prix in Angers/Frankreich nach einem fehlerfreien Kurzprogramm die Führung übernommen. Die WM-Dritten, die zum Saisonstart vor einem Monat bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überzeugt hatten, liegen mit 73,72 Punkten vor Sara Conti/Niccolo Macii (Italien/70,79) und Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (64,38).

"Wir sind ohne bestimmte Erwartungen hierher gekommen, aber wir sind sehr zufrieden mit unserem heutigen Kurzprogramm. Wir konzentrieren uns nun auf die Kür", sagte Hase.

Die zweite Grand-Prix-Teilnahme der Berliner ist beim Cup of China in Chongqing (22. bis 24. November) geplant. Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember.