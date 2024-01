Eiskunstlauf: Hase/Volodin hoffen auf EM-Coup

Anzeige

Die deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin peilen nach einer bislang erfolgreichen Saison auch bei der Eiskunstlauf-EM im litauischen Kaunas ab Mittwoch ein Spitzenergebnis an. "Den Titel haben wir noch lange nicht. Wir müssen hart dafür arbeiten, wir haben starke Konkurrenz, vor allem aus Italien und Georgien. Wir können uns nicht viele Fehler erlauben", sagte Hase dem SID.

Sollte es mit dem ersten gemeinsamen EM-Titel klappen, "wäre es ein Traum, der für uns in Erfüllung geht. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg", sagte Hase. Am Mittwoch steht das Duo mit dem Kurzprogramm (ab 12.00 Uhr) erstmals auf dem Eis. Am Donnerstag steht die Kür (ab 18.00 Uhr/beide Sportschau.de/ONE) auf dem Programm. Für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) sind auch die Berliner Annika Hocke/Robert Kunkel am Start.

Der Fokus richtet sich allerdings auf Hase/Volodin, die auf eine bislang erfolgreiche Saison zurückblicken. Im Dezember gewannen Hase und der für Deutschland startende Russe Volodin das Grand-Prix-Finale in Peking. Zuvor hatten sie bereits die Grand-Prix-Events in Espoo (Finnland) und Osaka (Japan) für sich entschieden.

"Natürlich haben uns die letzten Wettkämpfe gezeigt, dass wir das Potenzial haben, vorne mitzulaufen. Wir gehen mit viel Selbstbewusstsein rein", sagte Hase: "Wir versuchen uns aber nicht irgendwie darauf auszuruhen oder es als selbstverständlich zu nehmen. Jeder Wettkampf ist ein neuer Start. Jeder Fehler kostet uns Punkte. Wir werden nicht weniger nervös sein als bei anderen Wettkämpfen."