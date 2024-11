Eiskunstlauf: Hase/Volodin nach Kurzprogramm auf Rang zwei

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin liegt beim Grand Prix im chinesischen Chongqing nach dem Kurzprogramm auf Rang zwei. Die WM-Dritten, die den Grand Prix in Frankreich vor drei Wochen gewonnen hatten, mussten sich mit 68,44 Punkten nur hinter Sara Conti/Niccolo Macii (72,43) aus Italien einreihen.

Die Entscheidung fällt in der Kür am Samstag (ab 13.50 Uhr/Discovery+). Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember. Im vergangenen Jahr hatten Hase/Volodin beim Grand-Prix-Finale triumphiert.

In den anderen drei Kategorien sind in China keine deutschen Teilnehmer am Start.