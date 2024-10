Eiskunstlauf: Hase/Volodin streben Grand-Prix-Finale an

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin geht mit großen Ambitionen in den vorolympischen Grand-Prix-Winter. "Unser Ziel ist es auf jeden Fall, uns wieder für das Finale zu qualifizieren. Mit zwei guten Leistungen können wir das hoffentlich schaffen", sagte Hase, die im Vorjahr mit ihrem russischen Partner Gold im Grand-Prix-Finale gewonnen hatte: "Wir haben alles getan, um bestmöglich vorbereitet zu sein."

Die WM-Dritten, die zum Saisonstart vor einem Monat bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überzeugt hatten, starten beim Grand Prix de France in Angers (1. bis 3. November). Die zweite Grand-Prix-Teilnahme der Berliner ist beim Cup of China in Chongqing (22. bis 24. November) geplant. Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember.

Bei der zweiten Station Skate Canada in Halifax am Freitag und Samstag (25./26. Oktober) vertreten Annika Hocke und Robert Kunkel die Deutsche Eislauf-Union. Die EM-Dritten aus Berlin hatten für das Grand-Prix-Finale in der Vorsaison verletzungsbedingt absagen müssen. Hocke/Kunkel gehen dazu bei der NHK Trophy in Tokio (8. bis 10. November) an den Start. "Unser Ziel ist es, zwei fehlerfreie Programme zu zeigen - und das, woran wir die letzten Monate hart gearbeitet haben", sagte Hocke.