Eiskunstlauf: Hocke/Kunkel auch in Tokio auf Rang vier

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel hat auch beim Grand Prix in Tokio das Podium knapp verpasst. Die EM-Dritten hielten ihren vierten Platz aus dem Kurzprogramm in der abschließenden Kür und kamen auf 188,54 Punkte. Schon vor zwei Wochen im kanadischen Halifax hatten die Berliner Rang vier belegt. Der Sieg in Japans Hauptstadt ging an Anastasija Metelkina und Luka Beruvala aus Georgien (213,05).

Die sechs besten Paare der globalen Grand-Prix-Serie qualifizieren sich für das Finale im französischen Grenoble Anfang Dezember. In der Vorsaison hatten Hocke/Kunkel ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen. Deutschlands Top-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin (WM-Bronze) war in Tokio wie schon in Halifax nicht am Start, sie gewannen in dieser Saison die Nebelhorn Trophy in Oberstdorf und den Grand Prix in Angers/Frankreich. Die zweite Grand-Prix-Teilnahme des Duos ist beim Cup of China in Chongqing (22. bis 24. November) geplant.

Die nächste Grand-Prix-Station ist am kommenden Wochenende Finnlands Hauptstadt Helsinki.