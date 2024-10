Eiskunstlauf: Hocke/Kunkel in Kanada auf Rang vier

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel hat das Podium beim Grand Prix im kanadischen Halifax knapp verpasst. Die EM-Dritten lagen nach dem Kurzprogramm noch auf dem zweiten Platz, nach der abschließenden Kür fielen Hocke und Kunkel aber noch auf Rang vier zurück.

Dem Paar (184,30 Punkte) fehlten zu den Australiern Anastasia Golubeva und Hektor Giotopoulos Moore (186,14) auf dem dritten Platz lediglich 1,84 Zähler. Der Sieg bei der zweiten Station der höchsten internationalen Wettbewerbsserie im Eiskunstlauf ging an die Weltmeister Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps aus Kanada (197,33). Zweite wurden Jekaterina Geynisch und Dimitrij Tschigirew aus Usbekistan (189,65).

Als nächstes gehen Hocke und Kunkel bei der NHK Trophy in Tokio (8. bis 10. November) an den Start. Die sechs weltbesten Paare der Grand-Prix-Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember. In der Vorsaison hatten die Berliner ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen. Deutschlands Top-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin war in Halifax nicht am Start, die WM-Dritten starten dafür beim Grand Prix de France in Angers (1. bis 3. November).