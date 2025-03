Eiskunstlauf-WM: Janse van Rensburg/Steffan erreichen Kürtanz

Die Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan sind dem Olympia-Ticket bei der Eiskunstlauf-WM in Boston einen großen Schritt näher gekommen. Die viermaligen deutschen Meister belegten am Freitag im Rhythmustanz den zwölften Platz und qualifizierten sich damit für den Kürtanz am Samstag. Die beste Wertung erhielten Madison Chock/Evan Bates (USA).

20 von 36 Paaren kamen im Wettbewerb weiter, die besten 19 erhalten einen Quotenplatz für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Janse van Rensburg und Steffan (Oberstdorf) dürfen also nur nicht Letzte werden. Sollte dies passieren, gibt es über die Olympia-Qualifikation im September in Peking noch die Chance auf einen Quotenplatz.