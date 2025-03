Eiskunstlauf-WM: Olympia-Ticket dank Janse van Rensburg/Steffan

Die Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan haben bei der Eiskunstlauf-WM in Boston ein Olympia-Ticket für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) perfekt gemacht. Die viermaligen deutschen Meister konnten ihren zwölften Platz aus dem Rhythmustanz in der Kür am Samstag allerdings nicht behaupten. Janse van Rensburg unterlief ein schwerer Fehler bei einer Drehung (Twizzle), mit 179,33 Punkten belegten die Oberstdorfer letztlich Rang 16.