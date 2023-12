Anzeige

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat beim Weltcup im polnischen Tomaszow Mazowiecki erneut ein Top-10-Ergebnis erzielt. Über 1500 m erreichte der Erfurter in 1:47,29 Minuten Rang sieben. Der norwegische Sieger Peder Kongshaug war 0,88 Sekunden schneller unterwegs. Am späteren Samstagnachmittag wollen auch die deutschen Läuferinnen in der Mannschafts-Verfolgung für ein achtbares Ergebnis sorgen.