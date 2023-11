Eisschnelllauf: Dombek überzeugt in Peking

Anzeige

Der deutsche Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat zum Auftakt des Weltcups in Peking überzeugt. Auf der Olympiabahn von 2022 lief der Erfurter am Freitag in 1:45,91 Minuten persönliche Bestzeit über die Mitteldistanz 1500 m und belegte einen guten fünften Platz. Zum Chinesen Ning Zhongyan auf Rang drei fehlten Dombek lediglich vier Zehntelsekunden. Der Sieg ging an den niederländischen Olympiasieger Kjeld Nuis (1:44,80).

Dombek war am Freitag der einzige deutsche Starter in den vier Rennen der A-Gruppe über die Kurz- und Mittelstrecken.