Eisschnelllauf-EM: Dombek beendet Sprint als Sechster

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat den Sprint-Wettbewerb bei der EM im niederländischen Heerenveen in den Top Ten beendet. Der deutsche Meister aus München belegte nach dem abschließenden vierten Lauf Gesamtplatz sechs. Über 500 m lief Dombek am Samstag zunächst in 35,24 Sekunden wie schon am Vortag die achtbeste Zeit, über die doppelte Distanz war er in 1:09,10 Minuten der siebtschnellste Läufer.