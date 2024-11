Eisschnelllauf: Emele überzeugt als Siebter

Stefan Emele hat den deutschen Eisschnellläufern beim Weltcup in Peking einen gelungenen Auftakt beschert. Auf der Olympiabahn von 2022 lief der 28-Jährige aus Erfurt am Freitag über 1500 m in 1:45,65 Minuten auf den siebten Platz. Der Rückstand auf das Podest und den drittplatzierten niederländischen Olympiasieger Kjeld Nuis betrug sechs Zehntelsekunden. Der zweite deutsche Starter Moritz Klein (Erfurt/1:46,41) wurde Zwölfter.

Der Sieg ging an Weltmeister Jordan Stolz aus den USA (1:43,94), der zuvor bereits über 500 m siegreich gewesen war und in 34,27 Sekunden einen Bahnrekord aufgestellt hatte. Emele und Klein waren am Freitag die einzigen deutschen Starter in den A-Gruppen.