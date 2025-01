Eisschnelllauf: Italiener Ghiotto mit Weltrekord über 10.000 m

Der italienische Eisschnellläufer Davide Ghiotto (31) hat beim Weltcup in Calgary/Kanada einen neuen Weltrekord über 10.000 Meter aufgestellt. Der zweimalige Weltmeister über diese Distanz überquerte die Ziellinie in 12:25,69 Minuten und verbesserte damit die alte Bestmarke des Schweden Nils van der Poel (12:30,74) von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking um knapp fünf Sekunden.

Routinier Patrick Beckert lief als Elfter (13:02,28) der Weltspitze deutlich hinterher. In der B-Gruppe dagegen gewann Felix Maly (beide Erfurt) in persönlicher Bestzeit (12:43,42) und schaffte damit den Aufstieg in die A-Gruppe.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte zudem der deutsche Meister Hendrik Dombek (München) über 1500 m in 1:43,73 Minuten einen neuen deutschen Rekord aufgestellt und damit ebenfalls sein Rennen in der B-Gruppe gewonnen. Insgesamt waren 14 Athletinnen und Athleten der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) in Kanada am Start.