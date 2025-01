Eisschnelllauf: Petzold und Uhrig überraschen in Calgary

Das deutsche Eisschnelllauf-Team hat beim Weltcup in Calgary mit zwei Podestplätzen im Massenstart überrascht. Bei den Männern wurde der Erfurter Fridtjof Petzold in 7:50,48 Minuten auf dem Olympic Oval von 1988 unerwartet Zweiter und musste sich nur dem Franzosen Timothy Loubineaud (7:50,14) geschlagen geben. Bei den Frauen lief die Berlinerin Michelle Uhrig in 8:44,63 Minuten auf Platz drei.

Für den 27 Jahre alten Petzold war es der erste Podestplatz im Massenstart überhaupt, für die 29 Jahre alte Uhrig das beste Saisonergebnis. Den Sieg bei den Frauen sicherte sich die US-Amerikanerin Greta Myers vor der Chinesin Jin Wenjing.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte zudem der deutsche Meister Hendrik Dombek (München) über 1500 m in 1:43,73 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Insgesamt waren 14 Athletinnen und Athleten der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) in Kanada am Start, in der B-Gruppe gab es weitere Erfolge.