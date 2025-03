Eisschnelllauf-WM: Uhrig im Massenstart Sechste

Die deutschen Eisschnellläufer haben die Einzelstrecken-WM in Hamar/Norwegen mit zwei weiteren Top-10-Platzierungen beendet. Die Berlinerin Michelle Uhrig, die im Januar beim Weltcup in Calgary als Dritte auf das Podest gelaufen war, wurde am Sonntag im Massenstart beim Sieg der Schweizerin Kaitlyn McGregor Sechste. Josie Hofmann (Berlin), am Samstag Achte über die längste Frauendistanz 5000 m (7:10,06 Minuten), belegte den 17. Platz.