Eisschnelllauf-WM: Weiter keine Medaille für deutsches Team

Das deutsche Eisschnelllauf-Team hat auch am zweiten WM-Tag im norwegischen Hamar das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. In der Mannschaftsverfolgung der Frauen kamen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörp und Josie Hofmann auf den vierten Rang, weniger als eine Sekunde fehlte auf Bronze. Den WM-Titel sicherten sich die Niederländerinnen.

Über 500 m hatten Sophie Warmuth und Anna Ostlender nichts mit der Entscheidung zu tun und landeten auf den Rängen 15 und 19. In der Mannschaftsverfolgung der Männer war kein deutsches Team am Start, auch über 500 m trat kein Athlet der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) an.

Die WM auf der Bahn im Wikingerschiff, wie die Norweger ihre Eisschnelllauf-Arena in Hamar getauft haben, läuft noch bis Sonntag. 14 Läufer - acht Frauen und sechs Männer - hat die DESG für den Saisonhöhepunkt gemeldet.