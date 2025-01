Elvira Öberg muss in Antholz Krankheitspause einlegen

Die Gesamtweltcupdritte Elvira Öberg muss krankheitsbedingt auf den Biathlon-Weltcup in Antholz verzichten. "Diese Achterbahnfahrt der Saison scheint nur so weiterzugehen, denn heute bin ich mit Symptomen einer aufkommenden Erkältung aufgewacht", schrieb die Schwedin am Mittwoch bei Instagram. Sie sei mit Blick auf die am 12. Februar in Lenzerheide/Schweiz beginnende WM "nicht gewillt, meine Gesundheit in dieser Phase der Saison zu riskieren".

Damit dürfte das Rennen um die große Kristallkugel endgültig zum Zweikampf zwischen Franziska Preuß und der 142 Punkte zurückliegenden Französin Lou Jeanmonnot werden. Öberg hat bei noch neun ausstehenden Rennen 178 Zähler Rückstand, die viertplatzierte Finnin Suvi Minkkinen liegt bereits 290 Punkte zurück. In Antholz steht nach dem Sprint am Donnerstag (14.30) noch die Verfolgung am Samstag (13.00 Uhr) sowie die Staffel am Sonntag (12.05/alles ZDF und Eurosport) an.

Selbst ein Staffeleinsatz sei "sehr unwahrscheinlich", führte Öberg aus: "Ich bin am Boden zerstört, aber das einzige, was ich jetzt tun kann, ist, mich zu erholen und rechtzeitig für die Weltmeisterschaften wieder fit zu werden. Die italienische Sonne wird mir dabei hoffentlich helfen." Am vergangenen Sonntag hatte die 25-Jährige noch den Massenstart von Ruhpolding gewonnen und anschließend den Gesamtweltcup "als großes Ziel" ausgerufen.