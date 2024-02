EM: Deutsche Ringer vorzeitig raus

Anzeige

Die deutschen Ringer hatten auch am zweiten Tag der Europameisterschaften in Bukarest kaum etwas zu bestellen. Die drei Griechisch-Römisch-Spezialisten Michael Widmayer (72 kg), Deni Nakajew (82) und Anton Vieweg (97) kassierten am Dienstag jeweils frühzeitige Niederlagen. Vieweg kam mit dem Einzug ins Viertelfinale noch am weitesten, er hat noch die Chance auf die Hoffnungsrunde.

Bei der EM werden keine Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben. Die Qualifikationsturniere finden vom 5. bis 7. April in Baku sowie vom 9. bis 12. Mai in Istanbul statt. Das bisher einzige Olympia-Ticket für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) hat Luisa Niemesch bei der WM im vergangenen Jahr gelöst.