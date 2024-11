EM: Rückschlag für deutsche Curler - Halbfinale noch möglich

Nach dem gelösten WM-Ticket haben die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz bei der EM im finnischen Lohja den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team des Deutschen Curling Verbandes (DCV) kassierte am Mittwoch durch ein 5:12 gegen Schottland und ein 5:8 gegen Italien die Niederlagen zwei und drei im Turnierverlauf.

Vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Vize-Europameister Schweden am Donnerstag (14.00 Uhr) sind die Halbfinalchancen aber weiter intakt. Deutschland belegt mit fünf Siegen aus acht Spielen den vierten Platz im Zehner-Tableau, dieser würde als letzte Position für die Halbfinale-Teilnahme ausreichen. Schweden ist Dritter (sechs Siege, zwei Niederlagen).

Nach der Auftaktniederlage gegen Norwegen (4:8) hatte Deutschland eine Serie von fünf Siegen nacheinander hingelegt und sich so bereits die anvisierte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 in Moose Jaw/Kanada gesichert. Bei der WM werden die Tickets für die Olympischen Winterspiele ausgespielt, zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil.

Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.