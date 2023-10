Erfolgreicher WM-Start für deutsche Beach-Volleyballerinnen

Anzeige

Die deutschen Beach-Volleyballerinnen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaften in Tlaxcala/Mexiko gestartet. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann siegten zum Auftakt der Vorrunde 2:0 (21:12, 21:10) gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe. Karla Borger und Sandra Ittlinger schlugen Agatha Bednarczuk und Rebecca Cavalcanti aus Brasilien mit 2:1 (21:18, 18:21, 15:12).

"Es hat sich alles ein bisschen langsam angefühlt, aber krass, dass wir dann doch so durchziehen konnten", sagte Ludwig nach dem überzeugenden ersten Sieg auf 2239 m Höhe über die Weltranglisten-20 aus Japan. An der Seite ihrer Partnerin Lippmann, mit der sie vor knapp zwei Monaten in Wien EM-Bronze geholt hatte, will Ludwig in Mexiko den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele in Paris machen.

Borger/Ittlinger freuten sich derweil über ihren wichtigen Erfolg gegen die erfahrenen Brasilianerinnen: "Es war ein harter Kampf, und ich bin happy, dass wir das Ding nach Hause gefahren haben. Ein Auftaktsieg bei der WM ist einfach geil", sagte Ittlinger.

Beim Höhepunkt der Beachvolleyball-Saison vom 6. bis 15. Oktober treten jeweils 48 Männer- und Frauenteams in zwölf Vierergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten ziehen direkt in die Runde der letzten 32 ein. Die verbleibenden acht Gruppendritten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen vier Startplätze.

Svenja Müller und Cinja Tillmann steigen ebenso wie das einzige deutsche Männerduo Nils Ehlers/Clemens Wickler am Samstagabend ins Turnier ein.