Erfolgsskipper Burling verlässt Team Neuseeland

Nach dem historischen Titelhattrick beim America's Cup verlässt Skipper Peter Burling (34) das Emirates Team New Zealand. Das teilte das Erfolgsteam am Freitag mit. Angeführt von Burling hatten die Neuseeländer bei der ältesten Segelregatta der Welt im vergangenen Jahr als erstes Team der 173-jährigen Cup-Geschichte den dritten Titel in Folge gefeiert. Auch für Burling war es der dritte Erfolg.

"Ich bin unheimlich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben und dankbar für jeden, der Teil dieses Kapitels war", sagte Burling. Dieser sei "eine zentrale Figur, die seit dem Eintritt in das Emirates Team New Zealand vor zehn Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen hat", fügte Team-CEO Grant Dalton an.

Schon 2021 hatte der Neuseeländer Burling das Team als Skipper zum Erfolg geführt - und sich dabei als jüngster Skipper eines Siegerteams in die Geschichtsbücher des Wettbewerbs eingetragen. 2017 wurde er zudem mit nur 26 Jahren zum jüngsten Steuermann, der je die Regatta gewann.

Die Trennung begründete das Team mit der sich verändernden Form des Wettbewerbs, der nun in regelmäßigeren Zyklen ausgetragen wird und somit andere Anforderungen an die Teammitglieder stellt.

Nach dem Triumph im vergangenen Jahr, als Burling mit seinem Team vor Barcelona Ineos Britannia geschlagen hatte, gab es immer wieder Verhandlungen zwischen Team und Skipper. Diese blieben jedoch ohne Einigung über eine Zusammenarbeit bei der 38. Ausgabe, die für das Jahr 2027 angesetzt ist.