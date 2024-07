Erleichterung bei Bauer: Bogen in Paris eingetroffen

Anzeige

Aufatmen bei Katharina Bauer: Die Sportgeräte der deutschen Bogenschützin sind in Paris eingetroffen. "Wohooooo, schaut, was in der Nacht angekommen ist... Mein Bogen", schrieb Bauer am Dienstag auf Instagram.

"Die zwei Reisekoffer sind gestern Abend angekommen. Mein Bogen stand heute morgen im Village. Leider fehlt mir eine halbe Stunde Training in der Final-Arena. Aber die Hauptsache ist, dass alles da ist", sagte Bauer am Dienstag.

Bei ihrer Olympia-Anreise tags zuvor war das Gepäck der Schützin nicht mit in die französische Hauptstadt geflogen, "weil niemand da ist, um es einzuladen", wie die 28 Jahre alte Europameisterin verärgert in den Sozialen Medien geschrieben hatte.

Die logistischen Probleme sorgten dafür, dass Bauer bei der ersten Gewöhnung an die olympische Anlage am Montagabend nicht dabei war. Erst am Dienstag konnte sie wie ihre Zimmerkollegin Michelle Kroppen erstmals die Gegebenheiten auf der Esplanade des Invalides testen.