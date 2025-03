Erst Schnee, dann Wind: Weltcup-Abfahrt in Sun Valley abgesagt

Kristallkugeln ohne letzte Abfahrt: Kräftige Windböen haben für die Absage des Finals im alpinen Ski-Weltcup in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho gesorgt. Am Samstag verkündete der Weltverband FIS "nach allen Bemühungen leider" die Absage aufgrund der Windverhältnisse. Zuvor hatten die Ausrichter noch mit starken Schneefällen zu kämpfen gehabt.

Da die Rennen nicht nachgeholt werden, sind Marco Odermatt (Schweiz) und Federica Brignone (Italien) die Sieger der kleinen Kristallkugel für die besten Abfahrer der Weltcup-Saison. Ohnehin standen beide schon als Gewinner des Gesamtweltcups fest. Die weiteren Entscheidungen werden am Sonntag, Dienstag und Mittwoch ausgetragen.

Noch am Samstagmorgen hatte die FIS nach starkem Schneefall in der Nacht die Abfahrten der Männer und Frauen wegen "anhaltender Arbeiten an der Strecke" um mehrere Stunden verschoben, später folgte die Absage. Aus deutscher Sicht wären die zuletzt sehr erfolgreiche Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Kandidatinnen für einen Podestplatz gewesen. Romed Baumann und Junioren-Weltmeister Felix Rösle standen auf der Startliste bei der Abfahrt der Männer.