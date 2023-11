eSport: VBL Club Championship mit Rekord in die neue Saison

Anzeige

Eine Rekordzahl an Teilnehmern und nun auch die ganz großen Namen: Die VBL Club Championship der Virtual Bundesliga (VBL) geht in ihre sechste Saison - und mit dabei sind erstmals auch Borussia Dortmund und Bayern München. Am 18. November startet die Klub-Meisterschaft des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgetragenen Wettbewerbs im eFootball.

"Der Wettbewerb hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt – und erlebt jetzt mit der Rekordzahl an teilnehmenden Clubs einen weiteren Meilenstein", sagte Jörg Höflich, der DFL-Verantwortliche für die Virtual Bundesliga, auf SID-Anfrage. Insgesamt 35 der 36 Erst- und Zweitligisten im deutschen Profifußball gehen in dieser Saison beim eSports-Wettbewerb an den Start, auch Titelverteidiger RB Leipzig, der sich in den vergangenen beiden Jahren den Sieg geholt hatte. Einzig Union Berlin fehlt im Teilnehmerfeld.

Nach einem Beschluss bei einer Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Mai 2022 sieht die Lizenzierungsordnung nun eine Teilnahme an der VBL Club Championship vor. "Die Virtual Bundesliga nimmt heute für die Liga und viele Klubs eine wichtige strategische Rolle zur Erreichung von jungen Zielgruppen ein", sagte Höflich.

Die VBL, die in ihre insgesamt zwölfte Saison geht, schließt zwei Teile ein: Zum einen besteht sie aus der Club Championship, zum anderen gibt es die VBL Open, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können. Der neue deutsche Einzel-Meister wird dann, wie auch der Klub-Champion, im "Grand Final" im April 2024 ausgespielt. Titelverteidiger ist Antonio Radelja.

Im Jahr 2012 hatte die DFL zusammen mit EA Sports als erste Profiliga überhaupt einen eigenen eSport-Wettbewerb ins Leben gerufen. "Früher kam eine Handvoll Fans zum Finale, in der vergangenen Saison waren mehr als 1000 Leute vor Ort – das spricht Bände über die Entwicklung der Virtual Bundesliga", sagte Höflich.

Die Professionalisierung der Liga soll in dieser Saison unter anderem auch durch eine Kooperation mit der Streamingplattform Spontent vorangetrieben werden, wie die Verantwortlichen mitteilten.