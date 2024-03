Europäischer Turnverband entzieht Israel die EM 2025

Anzeige

Die Europameisterschaften im Kunstturnen werden 2025 nicht in Israel stattfinden. Wie der Europäische Turnverband am Montag bekannt gegeben hat, wurde das Bieterverfahren für alle anderen Mitgliedsstaaten bis 23. April erneut eröffnet. Grund für die Absage des Turniers in Tel Aviv sei die aktuelle Situation im Land.

Am 7. Oktober 2023 hatte die radikalislamische Hamas Israel angegriffen - seitdem herrscht dort Krieg. "Wir erkennen die Bemühungen des israelischen Turnverbandes an, der in den letzten acht Jahren mehrere Europameisterschaften hervorragend ausgerichtet hat", hieß es in einer Mitteilung auf der Verbandswebsite. Bewerbungen für spätere Ausgabe der EM seien willkommen.