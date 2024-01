Ex-Stabhochsprungweltmeister mit 29 Jahren gestorben

Anzeige

Die internationale Leichtathletik trauert um den früheren Stabhochsprung-Weltmeister Shawnacy "Shawn" Barber. Der Kanadier starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Texas im Alter von erst 29 Jahren, wie Barbers Berater Paul Doyle mitteilte. Zur Ursache für den plötzlichen Tod des ehemaligen Weltklasse-Athleten lagen zunächst keine Angaben und Erkenntnisse vor.

Barber, der auch einen US-Pass besaß und sich vor sieben Jahren als homosexuell geoutet hatte, war durch den Titelgewinn bei der WM 2015 in Peking bereits auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen. Bei seinem WM-Triumph in China mit 5,90 m setzte sich Barber vor dem höhengleichen Leverkusener Raphael Holzdeppe durch, der sich mit Silber begnügen musste. Im gleichen Jahr siegte Barber auch bei den Panamerikanischen Spielen im heimischen Toronto, ehe bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro durch Rang zehn eine Enttäuschung folgte.

Mit seiner persönlichen Bestleistung von 5,93 m stellte Kanadas fünfmaliger Meister auch einen nationalen Freiluft-Rekord auf. 2016 übersprang Barber bei einem Hallenmeeting einmal die 6,00-m-Marke.