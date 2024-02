Ex-Weltmeister Doll führt Biathleten in Oslo an

Anzeige

Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt auf seiner Abschiedstournee erwartungsgemäß das Aufgebot der deutschen Biathleten beim Weltcup am Holmenkollen an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehen bei den Rennen in Norwegen dieselben zwölf Athletinnen und Athleten wie bei der nicht zufriedenstellenden WM in Nove Mesto an den Start. Bei den Frauen sind somit unter anderem die zuletzt etwas kränkelnde Franziska Preuß sowie Einzel-Silbermedaillengewinnerin Janina Hettich-Walz dabei.

Bei den Männern ist Johannes Kühn rechtzeitig nach seinem Sturz zum WM-Abschluss wieder fit. Doll hatte in der Vorwoche für den Saisonabschluss sein Karriereende angekündigt. "Meine Gefühlslage hat sich nach der Bekanntgabe meines Rücktritts nicht verändert, da mir die Entscheidung ja schon länger klar war, und es sich über die Saison nicht verändert hat", sagte der 33-Jährige. Er habe "noch Kraft" und sei "motiviert für das Wochenende am Holmenkollen".

Die Materialprobleme der WM gelte es trotz der erneut angekündigten Plusgrade abzuschütteln. "Das Thema Material, besonders bei nassen Bedingungen, werden wir innerhalb des DSV zielorientiert angehen. Speziell zusammen mit den Kollegen aus dem Skilanglauf arbeiten wir stark an Lösungen und Verbesserungen", kündigte Sportdirektor Felix Bitterling an. Das gesamte Team wolle wieder an das Niveau des Weltcup-Winters anknüpfen und zeigen, "dass wir auch im letzten Trimester zu den absoluten Top-Nationen gehören".

Am Holmenkollen finden von Donnerstag bis Sonntag Wettkämpfe im Einzel, Massenstart, Single Mixed und der Mixed Staffel statt.