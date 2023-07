Fecht-WM: Erneut keine Medaille - doppelte Chance am Samstag

Anzeige

Die deutschen Säbelfechter haben bei der WM in Mailand im Team die erhoffte erste Medaille für den Deutschen Fechter Bund (DFeB) verpasst. Im Viertelfinale mussten sich Matyas Szabo, Raoul Bonah und Frederic Kindler den USA mit 38:45 geschlagen geben und landeten nach Siegen gegen China und Italien in den Platzierungskämpfen auf einem achtbaren fünften Rang.

Das Degenfechterinnen-Trio bestehend aus Laura Katalin Wetzker, Lara Goldmann und Alexandra Ehler war bereits am Vortag in der Runde der besten 32 ausgeschieden und landete auf Rang 17.

Am Samstag gehen zwei weitere Teams mit Medaillen-Hoffnungen auf die Planche. Die Florett-Mannschaft um Europameisterin Leonie Ebert, Leandra Behr und Anne Sauer - Siebtplatzierte im Einzel - schaffte mit Erfolgen über Venezuela (45:17) und Spanien (45:25) souverän die Qualifikation für das Viertelfinale gegen Italien. Auch das Degen-Team der Herren (Samuel Unterhauser, Marco Brinkmann, Nikolaus Bodoczi) steht in der Runde der besten Acht und bekommt es dort mit Südkorea zu tun.

Zum Abschluss der Titelkämpfe in Italien stehen am Sonntag noch die Team-Finals im Herrenflorett und Damensäbel an. Zuletzt war der DFeB 2018 ohne WM-Edelmetall geblieben.