Fechter Schmidt bleibt ohne zweite Medaille

Rollstuhlfechter Maurice Schmidt hat drei Tage nach seinem Paralympicssieg in Paris eine Enttäuschung erlebt. Nach seinem überraschenden Säbel-Triumph schied der an Position eins gesetzte Böblinger mit dem Degen überraschend im Achtelfinale aus, gegen Team-Europameister Artem Manko aus der Ukraine stand am Ende ein 7:15. Auch die Chance auf Bronze ließ er über die Hoffnungsrunde liegen.