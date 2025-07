Fehlerfrei und dabei? Klimke reicht in Aachen EM-Bewerbung ein

Auch auf dem Dressurviereck trägt Ingrid Klimke immer ein bisschen Buschreiten im Herzen. "Fehlerfrei, du bist dabei", rezitierte die Reitikone nach ihrem Triumph beim CHIO in Aachen lachend das Motto ihres ehemaligen Trainers Hans Melzer. Mit ihrem Hengst Vayron hat Klimke sich beim Grand Prix Special der Vier-Sterne-Tour ins Rampenlicht geritten, unter den letzten Sonnenstrahlen in der Soers war der ehemalige Vielseitigkeitsstar zu Scherzen aufgelegt.

Aber ob auch Monica Theodorescu dem Leitsatz von Melzer, unter dessen Leitung Klimke zweimal olympisches Mannschaftsgold in der Vielseitigkeit gewann, Gehör schenkt? Die Bundestrainerin der Dressurreiter benennt im Anschluss an die Wettkämpfe in Aachen ihr Aufgebot für die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August), der CHIO gilt als der letzte Sichtungstermin.

"Ich weiß es nicht", sagte Klimke, nun wieder ernster, "das müssen andere entscheiden." Sie selbst sei dem Motto aber gefolgt, habe sich gesagt, "ich möchte jetzt mal von Lektion zu Lektion fehlerfrei da durch. Und mehr kann ich ja nicht machen."

Eins ist klar: Wirklich überzeugen konnte beim Weltfest des Pferdesports hinter Rekordolympiasiegerin Isabell Werth, Frederic Wandres und Katharina Hemmer bisher noch keiner der deutschen Dressureiter, lediglich das Trio scheint bereits für die Titelkämpfe gesetzt. Mit ihrem Auftritt am Freitagabend dürfte Klimke die bis dato aussichtsreichste EM-Bewerbung eingereicht haben.

Ein dickes "Dankeschön" an die Bundestrainerin hatte die strahlende Siegerin so oder so noch parat. Seit Klimke ein Paar mit Vayron bilde, "kommt sie jede Woche und hat immer gesagt: Das schaffen wir und ich glaub daran". Lediglich ein bisschen Vertrauen müsse noch aufgebaut werden - schließlich habe der Hengst ein echtes "Hasenherz", lachte Klimke. Erst seit Ende des vergangenen Jahres sind sie ein Duo, der gemeinsame Weg könnte nun bis nach Frankreich führen.