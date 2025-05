Felix Neureuther wird UN-Botschafter für alpine Ökosysteme

Der frühere Skirennläufer Felix Neureuther wurde von den Vereinten Nationen und den Sekretariaten der Baseler, Stockholmer und Rotterdamer Übereinkommen (BRS-Konventionen) zum "Advocate for Clean Mountains and Glaciers" ernannt. In dieser Rolle wird er sich global für den Schutz empfindlicher Berg- und Gletscherökosysteme vor Plastik- und Chemikalienverschmutzung einsetzen.

"Die Berge haben mir alles gegeben – meine Leidenschaft, meinen Lebenssinn und meine Erfolge. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen etwas zurückzugeben, indem ich sie vor der unsichtbaren Bedrohung durch Verschmutzung schütze", sagte Neureuther.

Als BRS-Botschafter wird Neureuther die Bedeutung der Verschmutzungsprävention in empfindlichen Ökosystemen hervorheben, Reinigungsaktionen unterstützen und Jugendliche sowie Gemeinschaften zu umweltfreundlichem Handeln motivieren. Neureuthers Engagement wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Wissenschaft, Politik und öffentliches Handeln im Rahmen der BRS-Konventionen zu verbinden.

Neureuther, der an drei Olympischen Winterspielen teilnahm und 13 Weltcuprennen gewann, engagiert sich seit seinem Karriereende 2019 intensiv für den Klimaschutz in den Alpen und arbeitet dabei eng mit Wissenschaftlern und Umweltexperten zusammen, um die Auswirkungen des Klimawandels in hochgelegenen Regionen zu überwachen.