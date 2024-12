Fitwi stellt deutschen Marathon-Rekord auf

Samuel Fitwi hat in Valencia den deutschen Marathon-Rekord um zwei Sekunden verbessert. Der 15. der Olympischen Spiele von Paris war in 2:04:56 Stunden einen Wimpernschlag schneller als Amanal Petros 2023 in Berlin. Seine eigene Bestzeit unterbot der 28 Jahre alte Fitwi gleich um eineinhalb Minuten.

Fitwi, der 2015 vor dem Krieg in Eritrea geflüchtet war, beendete den stark besetzten Valencia-Marathon auf Rang neun. Kurz vor dem Ziel setzte der Trierer mit Blick auf die Uhr zu einem Endspurt an und riss im Ziel die Arme in die Höhe.

Europameister Richard Ringer verbesserte auf der flachen Strecke in 2:05:46 Stunden seine Bestzeit gleich um 79 Sekunden und erfüllte als dritter Deutscher nach Fitwi und Petros die Norm für die WM 2025 in Tokio (2:06:30).