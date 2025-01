Form bestätigt: Freestylerin Weiß Fünfte in Kanada

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat ihren guten Auftakt in den Winter bestätigt, einen Podestplatz aber knapp verpasst. Die 24-Jährige landete beim Weltcup in Lac-Beauport/Kanada im Sprung-Wettbewerb auf Platz fünf. In der Vorwoche war sie in Lake Placid Siebte geworden. Nun folgte die 23. Top-10-Platzierung für Weiß im Weltcup, ein Mal stand sie auf dem Podium.

Im ersten Finale, in dem von zwölf Athletinnen nur die besten sechs weiterkommen, wurde Weiß mit 81,90 Punkten Sechste. Im zweiten Finallauf, den sie noch in der Vorwoche verpasst hatte, musste sie sich mit 75,69 Punkten zufrieden geben. Den Tagessieg sicherte sich die Australierin Laura Peel mit einer Glanzleistung von 117,19 Punkten. Die chinesische Olympiasiegerin Xu Mengtao wurde hinter Landsfrau Chen Meiting Dritte.

In zwei Wochen geht es für Weiß und Co. im US-amerikanischen Deer Valley weiter. Danach stehen noch die Weltcup-Stationen in Beidahu/China, Almaty/Kasachstan und Livigno/Italien auf dem Programm. Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in St. Moritz vom 17. bis 30. März.