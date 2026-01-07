- Anzeige -
Motorsport

Formel 1 - Pierre Gasly verärgert Fans von Michael Schumacher - "geschmacklos"

  • Veröffentlicht: 07.01.2026
  • 13:37 Uhr

Ob bewusst oder unbewusst: Formel-1-Pilot Pierre Gasly hat mit Bildern von seinem Ski-Urlaub viele Fans von Michael Schumacher verärgert.

Mit diesem Post hat Pierre Gasly für ordentlich Wirbel gesorgt! Der 29 Jahre alte französische Formel-1-Pilot löste mit Fotos von seinem Ski-Trip einen wahren Shitstorm unter den Fans aus.

Der Grund: Sowohl der Zeitpunkt als auch die Inszenierung seiner Aufnahmen erinnern auf heikle Weise an Rennsport-Legende Michael Schumacher (57). Besonders brisant – Gasly teilte die Bilder nur einen Tag nach Schumachers Geburtstag am 3. Januar.

Auf den Fotos trägt der Alpine-Fahrer eine rote Skijacke, die stark an das Outfit erinnert, das "Schumi" früher auf der Piste trug. Viele Anhänger reagierten empört und bezeichneten den Beitrag als "geschmacklos", "respektlos" und "völlig unangebracht".

Schumacher hatte sich 2013 bei einem Unglück auf Skiern ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen und ist seitdem in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetreten. Über den genauen Gesundheitszustand schweigt die Familie.

Ein Nutzer kommentierte laut "Bild" empört mit: "Sehr geschmacklos sowie respektlos und unangebracht." Ein anderer bezeichnete den vermeintlichen Tribut als "wohl nicht die beste Idee". Das berichtet dies "Bild".

Die Instagram-Fotoreihe, die Gasly mit "Snow heaven" betitelte, zeigt ihn in einer Alpenkulisse. Den genauen Ort verrät er nicht. Auf einem der vier Bilder ist er zudem gemeinsam mit seiner Freundin Kika Gomes zu sehen.

